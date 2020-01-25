Єдиний госпітальний округ в перспективі діятиме на Тернопільщині, – повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук.

За його словами, це дозволить зберегти районні лікарні, які надаватимуть медичні послуги на місцях.

На матеріальну базу госпітальних округів раніше обіцяли направити в область 250 мільйонів гривень. Проте цих коштів Тернопільщина так і не отримала. Відтак наразі виходом із ситуації бачать створення єдиного госпітального округу.

«Ми планували чотири госпітальні округи для розвитку лікувальних закладів. Проте зараз йдеться про існування одного госпітального округу. Аналогічні рішення прийнятті і в сусідніх регіонах. Загалом питання госпітального округу не є проблемним, оскільки при потребі можна лікуватися і сусідніх областях. Оскільки кошти у будь-якому випадку йдуть за пацієнтом. Територіального обмеження щодо отримання тої чи іншої послуги немає. Тобто питання госпітального округу жодним чином не впливає на пацієнтів і якість отриманої медичної допомоги», – пояснює Володимир Богайчук.

Спільне бачення щодо єдиного госпітального округу Асоціація «Ради Тернопільщини» направить до обласної ради.

Додамо, цими днями Кабінет Міністрів сформував перелік опорних лікувальних закладів. На Тернопільщині такий статус отримало шість лікарень, три з них – в обласному центрі.

Софія Романська