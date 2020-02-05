Сильний вітер, дощі, мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця, – такі погодні умови зумовлюватиме циклон Petra на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, температура повітря коливатиметься від одного градуса морозу до трьох градусів тепла.

Циклон Petra 5-го лютого спричинить складну погоду в Україні, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Метеорологічних явищ буде чимало.

«Сильний сніг, сильний дощ (залежить від температури повітря), сильний вітер, налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледиця… Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях. Температура повітря вдень в Україні передбачається невисокою, від 1 морозу до 3 тепла. До кінця тижня похолодання в Україні посилиться, нас чекають навіть до -10 градусів й нижче. Зима рятує свою репутацію усіма доступними засобами».

Отже, складні погодні умови зберігатимуться на Тернопільщині до кінця тижня. Потепління радять чекати ближче до вихідних. Перепади температурних показників можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Софія Романська