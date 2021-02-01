Прикра зимова пригода сталася на Бучаччині. Там брила льоду зірвалася з кузова вантажівки і впала на легковий автомобіль, що їхав поруч.

Випадок трапився 11 січня цього року на 78 кілометрі дороги Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ, тобто неподалік від Бучача, повідомляє Галас.

Як зазначається у матеріалах судової справи, водій вантажівки МАН не був уважним, не стежив за правильністю розміщення та кріпленням вантажу, внаслідок чого під час руху відбулося падіння брили льоду із кузова транспортного засобу на легковий автомобіль марки PeugeotExpert. Легківка отримала механічні пошкодження, але обійшлося без жертв.

Працівники поліції склали адміністративний протокол на водія вантажівки МАН.

Також у матеріалах справи зазначають, що у водія вантажівки посвідчення водія було видане на одне прізвище, а паспорт у нього – на інше прізвище. У суді водій пояснив, що після реєстрації шлюбу та зміни прізвища він не змінював посвідчення водія, а тому протокол було складено на нього із зазначенням попереднього прізвища.

Отже, водій вантажівки МАН у судовому засідання визнав свою провину у спричиненні ДТП та розкаявся у вчиненому.

Дослідивши матеріали справи, Бучацький районний суд прийшов до висновку, що в діях водія вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП.

Тому суд призначив для водія покарання у вигляді штрафу у розмірі 340 гривень. Окрім цього він має сплатити також і судовий збір у розмірі 454 гривні.