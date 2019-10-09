До Монастириських поліцейських із заявою про крадіжку звернулася жителька району. Жінка повідомила, що з її обійстя, де наразі постійно ніхто не проживає, зникла підвода. Жінка оцінила своє майно у тисячу гривень.

Правоохоронці розшукали крадія у тому ж селі, а підводу – у сусідньому. З’ясувалося, що на майно спокусився брат потерпілої. Чоловік знав, що господарство родички пустує, відтак проник до сараю та викрав підводу. Віз крадій продав жителю сусіднього села, звісно ж не повідомляючи, що той крадений.

Щодо чоловіка, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи іншу будівлю, повідомляють у поліції.