Близько дев’яти тисяч осіб перебуває на обліку в обласному центрі зайнятості.

Переважно лави безробітних поповнюють молоді люди з вищою освітою, натомість в регіоні бракує фахівців робітничих спеціальностей. Місцеві роботодавці шукають трактористів, водіїв, будівельників, продавців.

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на працівників робітничих професій – це водії, трактористи, продавці, будівельники, кухарі, швачки, слюсарі, електрогазозварники, – розповідає директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Через надлишок спеціалістів з вищою освітою і нестачу робітників на ринку праці спостерігається дисбаланс. Ускладнює ситуацію масовий виїзд за кордон робітників.

«Затребувані вакансії, які не потребують спеціальної підготовки – підсобні робітники, вантажники, прибиральники, контролери енергонагляду та сторожі. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив п’ять з половиною тисяч грн. Серед районів Тернопільської області найбільшу заробітну плату пропонували роботодавці Підгаєцького району – 11,6 тис. грн., м. Тернополя та Тернопільського району – 6,3 тис. грн. В решті районів середній розмір оплати праці у вакансіях коливався від 4,3 тис. грн. до 5,1 тис. гривень. Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи – спеціалістів державної служби (місцевого самоврядування), бухгалтерів, медичних сестер, менеджерів».

Через сезонні роботи влітку безробітних меншає, – кажуть в обласному центрі зайнятості. Також постійно розширюється перелік вакансій. Втім, пропонована зарплата у місцевих роботодавців залишається невисокою. Це і призводить до масового виїзду за кордон фахівців робітничої галузі.

Софія Романська