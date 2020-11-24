На Тернопільщині бракує лікарів для роботи з хворими на коронавірус

У лікувальних закладах області не вистачає лікарів та медсестер для роботи з хворими на коронавірус. Відтак працівників шукають серед студентів медичного університету і медиків пенсійного віку.

Лікування COVID-19 передбачає залучення значної кількості медичних працівників, – каже начальник управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко. Тому в області постійно шукають нових кадрів.

«Медики працюють у постійній напрузі. У зв’язку з епідемією, більше роботи стало, як в лікарів, так і в середнього та молодшого медичного персоналу. Тому ми звернулися до Тернопільського національного медичного університету з проханням посприяти у забезпеченості закладів охорони здоров’я працівниками. Частина спеціалістів зголосилася допомогти. Це як студенти, так і викладачі. Серед них один лікар-анестезіолог у пенсійному віці, студент, який працює в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Тернополі. Вони влаштовані на умовах цивільно-правових договорів і отримують оплату в залежності від категорії, в якій працюють».

Нагадаємо, через постійне зростання кількості хворих на коронавірус на Тернопільщині готують польові госпіталі. Їх застосовуватимуть у разі переповнення лікарень.