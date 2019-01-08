На Тернопільщині браконьєри виловлюють рибу тоннами

08/01/2019 Розмір тексту:

Протягом 2018 року працівниками Тернопільського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами, громадськими організаціями, співробітниками поліції та екоінспекції проведено 483 рейди. В результаті цих заходів було викрито 503 порушення природоохоронного законодавства.

Зокрема, виявлено 129 грубих правопорушень за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 288 – за ч. 3 ст. 85 КУпАП, 18 – за ст. 88-1 КУпАП та дев’ять – за ст. 85-1 КУпАП. Також складено 59 безгосподарських актів.

«За рік у порушників вилучено 1 309 кг водних біоресурсів, з них 673 кг – за незаконне придбання чи збут та 203 од. заборонених знарядь лову. Затримано 18 транспортних засобів. За вчинені правопорушення накладено штрафів (за постановами судів та органів рибоохорони) на суму 77 914 грн. Загальна сума збитків, завданих рибному господарству області, склала 20 587 грн», – повідомив керівник Управління Держрибагентства у Тернопільській області Володимир Максимів.