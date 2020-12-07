Порушення правил полювання, яке мало наслідком незаконного добування тварини (козулі), зафіксовано працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області 6 грудня.

Злочин скоєно у мисливських угіддях Підволочиської РО УТМР. Порушника виявили у ході проведення рейду по боротьбі з браконьєрством в частині охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу та біоресурсів. Мисливець полював без належного на те дозволу (ліцензії) та за межами визначених йому для полювання мисливських угідь, повідомляє Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

Сума збитків, завданих державному мисливському фонду, склала 32 тис.грн.

На порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.85 КУпАП, який надіслано на розгляд суду.

Загалом у ході проведення рейдових заходів 5-6 грудня було виявлено 10 порушників правил полювання.