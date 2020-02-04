Мисливську незареєстровану рушницю, близько п’ятдесяти патронів до різної вогнепальної нарізної та гладкоствольної зброї, а також майже сто грам пороху – усе це вилучили правоохоронці у жителя села Вістря. Небезпечні предмети чоловік зберігав у власному домогосподарстві.

Проводити санкціонований обшук господар будівлі не дозволяв, тому правоохоронці викликали бійців спецпідрозділу КОРД.

Нагадаємо, в ніч з 24 на 25 січня в Монастириське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожує працівникам Івано-Франківського рибоохоронного патруля. П’ятеро представників рибного господарства проводили рейд Дністром. У ході перевірки службовці виявили браконьєрські сітки. Коли вони почали вилучати знахідку, на берег вибіг невідомий, почав кричати та погрожувати. За кілька хвилин він повернувся зі зброєю і здійснив близько десяти пострілів в бік човна працівників рибогосподарства. На щастя, ніхто не постраждав.

Даний факт внесли в ЄРДР відповідно до статті 348 ККУ – Посягання на життя працівника правоохоронного органу. Вилучені вогненебезпечні предмети правоохоронці передали в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи, повідомляють у поліції.