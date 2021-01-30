117 одиниць техніки розчищає дороги області від снігу та посипає їх піщано-соляною сумішшю.

Про це повідомив начальник управління регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього господарства області Олег Продан. Також у боротьбі зі снігом і ожеледицею задіяно 130 людей.

Дорожники працюють від 4 години ранку. Наразі непроїзних ділянок немає, – запевнив Олег Продан. Протягом доби комунальники витратили майже півтори тисячі тонн посипальної суміші.

“Спостерігаємо погіршення погодних умов. Хуртовини та ожеледиця ускладнили рух на окремих ділянках автошляхів. Підрядні організації, які обслуговують автомобільні дороги загального користування вийшли очищати від снігу та посипати наші дороги. За дороги місцевого значення, протяжністю 3.5 тис. км, відповідають чотири комунальні підприємства, які повідомили, що сьогодні було залучено 64 одиниці техніки та 100 людей для очищення доріг. Критичних ситуацій та не прочищених ділянок наразі немає. На дорогах державного значення протяжністю 1.5 тис. км працює 117 одиниць техніки та близько 130 людей”.

За інформацією міської ради, у Тернополі дороги посипає майже тридцять одиниць спеціалізованої техніки. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають цілодобово.