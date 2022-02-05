Близько тисячі хворих з COVID-19 перебувають у лікарнях області. За інформацією департаменту охорони здоров’я області, госпіталізовані пацієнти потребують кисневої підтримки.

Більшість інфікованих коронавірусом на Тернопільщині лікуються амбулаторно. Втім, трапляється чимало важких випадків.

“Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 48%. Всі ліжка, які розгорнуті, забезпечені киснем. Більшість із теперішніх хворих рідше потрапляють у стаціонари. Більшість з них все ж таки є вакциновані. У Тернопільській області зроблено 790 тис. щеплень. А ще є люди, які перехворіли, тому в нас є велика опірність поширенню вірусу. У вакцинованих пацієнтів захворювання протікає легше та швидше. Захворювання триває 5-7 днів з ознаками так званого ГРВІ. У стаціонари, на жаль, потрапляють пацієнти віком 60 плюс, у більшості вони невакциновані. У них захворювання протікає важче. Часто вони потребують кисневої підтримки. На сьогоднішній день надзвичайно важливим є проведення вакцинації. Вакцина допомагає перенести захворювання у більш легкій формі. Також вона захищає від потрапляння до лікувальних закладів, до реанімацій, запобігає летальним випадкам”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, на Тернопільщині для хворих на коронавірус виділили понад дві тисячі ліжок в лікарнях. Близько половини з них — заповнені.