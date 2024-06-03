На Тернопільщині блискавка вдарила у будівлю: виникла пожежа

Протягом вихідних виникло на Тернопільщині виникло чотири пожежі. Вогнеборці врятували п’ять будівель.

Зокрема, у Підгородньому біля Тернополя горів автомобіль, який стояв у господарській будівлі. Під час гасіння пожежі споруду вдалося врятувати.

У місті Борщів сталася пожежа у квартирі на другому поверсі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.

У Вишнівці горіла господарська будівля. Від вогню врятовано дві житлових та одну господарську будівлі.

Господарська споруда горіла й у селі Голошинці Скориківської територіальної громади. Ймовірна причина виникнення пожежі – розряд блискавки. Будівлю вдалося врятувати.