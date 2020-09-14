Кримінальне провадження за фактом нападу собак на неповнолітнього розпочали працівники Чортківського відділу поліції. Хлопчика покусали два ротвейлери.

Інцидент трапився 11 вересня у Чорткові. Дитина йшла вулицею, як раптово на неї напали собаки. На крики збіглися люди та сам господар, котрий забрав тварин. Як з’ясувалося згодом, чоловік погано зачинив хвіртку на подвір’ї помешкання, тож ротвейлерам вдалося вибігти на вулицю.

Хлопчика з рваною раною ноги та плеча госпіталізували до лікарні, власник собак зобов’язався оплатити лікування.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 125 ККУ. Ступінь тілесних ушкоджень потерпілого визначить судово-медична експертиза.