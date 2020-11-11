Про тіло сусіда біля річки на лінію “102” повідомили місцеві мешканці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки стало відомо, що загиблий – житель Гусятинського району, 1967 року народження. За словами сусідів, потерпілий зловживав спиртними напоями.

Тіло оглянув судово-медичний експерт. Він виявив садна на лобі та в ділянці носа, характерні падінню. Місце, де знайшли тіло, нерівне і правоохоронці припускають, що чоловік спіткнувся і скотився вниз до річки.

Причина смерті стане відома після розтину. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 частина 1 ККУ з позначкою “нещасний випадок”.