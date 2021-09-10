9 вересня о 10:25 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Кровинка Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району поблизу колії виявлено одну мінометну міну ММ- 82 мм часів Другої світової війни.

На виклик направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Після детального обстеження місця знахідки вибухонебезпечний предмет вилучено та знищено у безпечному місці.

Цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління виявлено та знешкоджено один артснаряд АС-75 мм, один артснаряд АС-152 мм та два артснаряди АС-76 мм часів Другої світової війни. Застарілі боєприпаси були виявлені в с. Великий Ходачків Підгороднянської територіальної громади Тернопільського району та в с. Конюхи Козівської територіальної громади Тернопільського району.