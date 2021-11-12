На Тернопільщині більше тисячі хворих з важкими формами COVID-19

Більше тисячі хворих з COVID-19 перебувають у лікарнях краю у важкому стані.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. 32 пацієнти – на апаратах штучної вентиляції легень.

Цього тижня на Тернопільщині щоденно реєструють понад півтисячі інфікованих коронавірусом. Зростає показник летальності. «Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Тернопільській області залишається складною. За попередню добу лабораторно підтвердили 603 нових випадки COVID-19, 5 – летальних. Впродовж 7 днів ми спостерігаємо високі познаки із захворювання на COVID-19. Лабораторно підтверджують 500, 600 випадків коронавірусу на добу. Динаміка госпіталізації наразі не збільшується. На сьогодні на 2020 ліжках, які розгорнуті у медзакладах області, знаходяться 1163 пацієнти із COVID-19. 32 пацієнти на апаратах ШВЛ. 60 % – киснезалежні», – зазначила Ольга Ярмоленко.

За прогнозами епідеміологів МОЗ, в середині листопада можливий пік захворюваності на COVID-19. Лікарі пов’язують це із активністю нових штамів коронавірусу.