За даними сайту Державного реєстру виборців, у Тернопільській області від 1 липня по 20 серпня 170 громадян змінили свою виборчу адресу. Активність звернень у регіоні становить близько 2,1% відносно всієї України.

У Тернопільський міський відділ ДРВ 90% заяв щодо зміни виборчої адреси надходять в електронній формі. За спостереженням ОПОРИ динаміка кількості звернень зростає.

ОПОРА проаналізувала відомості про звернення виборців щодо зміни виборчої адреси, які оприлюднені на сайті ДРВ. Станом на 20 серпня 170 громадян змінили свою виборчу адресу на адресу в Тернопільській області, з них 131 особа – в межах регіону. Найбільша кількість звернень були опрацьовані у Тернопільській міській громаді – 64% та у Саранчуківській сільській громаді – 13%. У решті громад відсоток від загальної кількості звернень у регіоні менше чотирьох.

За спостереженням ОПОРИ, динаміка звернень громадян із заявами про зміну виборчої адреси в Тернопільській області останні кілька днів зростає. Так, до прикладу, 20 серпня число опрацьованих звернень за день збільшилося втричі в порівнянні з 18 серпня.

Також для оцінки активності мешканців Тернопільщини ОПОРА порівняла дані про кількість звернень виборців щодо зміни виборчої адреси станом на 20 серпня з кількістю виборців, які тимчасово змінювали місце голосування на президентських та парламентських виборах 2019 року. Відносні показники становлять 2,7% та 3,2% відповідно.

У коментарі для ОПОРИ начальниця відділу ведення державного реєстру виборців Тернопільської міської ради Ірина Бурда розповіла, що близько 90% заяв про зміну виборчої адреси надходять у електронному форматі. А також додала: «Навіть якщо особа приходить у відділ із заявою та вказує у ній свою електронну адресу, то відповідь їй надходить на вказану адресу. Тобто особі не потрібно повертатися до нас за паперовим повідомленням, як це відбувалося у минулі роки». Окрім цього Ірина Бурда повідомила, що відділ ДРВ приймає громадян у звичному режимі та з дотриманням карантинних заходів безпеки.

Радниця з розвитку соціальної згуртованості в Тернопільській області благодійного фонду Stabilization Support Services Яна Шкуратора бере активну участь в інформаційній кампанії про можливість зміни виборчої адреси. Вона розповіла ОПОРІ: «Я всіма силами намагаюся інформувати внутрішньо переміщених осіб, що можна і потрібно змінювати виборчу адресу. В Тернополі ми створили групу для переселенців у Viber, де близько 80 осіб». Також Яна повідомила, що були випадки особистих звернень до неї з проханням проконсультувати та допомогти пройти процедуру: «Декілька днів тому зателефонував переселенець старшого віку з проханням допомогти відправити заяву онлайн. Я розповіла йому, що для цього потрібно мати електронний підпис і пояснила як його зробити».

Окрім цього Яна Шкуратора повідомила ОПОРІ, що найважчим завданням є інформування переселенців, які живуть у селах. «Це дуже велика проблема, щоб достукатися до них і пояснити їм і розказати, що можливо проголосувати на місцевих виборах. Це дуже важливо, адже ми живемо тут вже сьомий рік і платимо податки у місцеві бюджети. Але до цього часу ми не мали можливості впливати на місцеві рішення, впливати на місцеву владу. Тепер ця можливість є і дуже важливо це доносити людям», – пояснила вона.

Нагадуємо, що залишилося 20 днів для того, щоб змінити виборчу адресу та мати змогу проголосувати за місцем фактичного проживання на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня. На офіційному сайті ОПОРИ можна прочитати про оновлену процедуру, яка почала діяти з 1 липня 2020 року, та ознайомитися із покроковою інструкцією до неї. Відповідно до частини 2 статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців» виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Далі у частині 3 цієї ж статті йдеться, що за зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу. А частиною 4 статті 20 цього Закону визначено, що у разі звернення щодо зміни виборчої адреси у заяві виборця вказується адреса житла, за якої він фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

Джерело: ОПОРА