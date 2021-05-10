На Тернопільщині більше людей одужує від COVID-19, ніж інфікується

На Тернопільщині дещо стабілізувалася епідемічна ситуація із COVID-19. За інформацією обласного лабораторного центру, нині більше людей одужує, ніж інфікується. Також поменшало хворих на грип і ГРВІ.

Позитивна динаміка в епідемічній ситуації області зберігається третій тиждень поспіль. Відтак поменшало хворих і в лікувальних закладах.

“Кількість людей, які одужують, більша від кількості тих, які інфікуються. Зменшується також кількість хворих у медичних закладах. На загал зайнятість ліжок не перевищує 30%. В часи пікової захворюваності зайнятість ліжок перевищувала 60%. У нас продовжує знижуватися коефіцієнт виявлення нових випадків. Він має бути не вище 20%, зараз він складає 12%. Спостерігається стабільна динаміка щодо зменшення цього коефіцієнта. Тижневий показник перевищення захворюваності на сьогодні складає всього 14%”, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Сьогодні, у краї зареєстрували 258 нових випадків COVID-19. Збільшення кількості інфікованих, що спостерігається наприкінці тижня, пов’язують із зволіканням із задачею ПЛР-аналізів.