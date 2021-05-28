На Тернопільщині більшає смертей від COVID-19

Шестеро людей померло учора на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом COVID-19. А від початку пандемії хвороба забрала 1174 людини.

Попри зниження рівня захворюваності, у регіоні зростає показних летальності, а також частішають важкі випадки. За інформацією МОЗ, такі тенденції властиві епідемічним процесам.

Як повідомила директорка департаменту управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, нині летальність в області складає 1,7%, в Україні цей показник – 2,3%.

«Діючі активні випадки в області – 2928. Це 282,8 випадок на 100 тисяч населення. Інтенсивний показник захворюваності становить 6687,1 випадків на 100 тисяч населення, що перевищує в 1,2 рази загальнодержавний рівень. В закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 362 особи».

За прогнозами Інституту епідеміології, в Україні влітку можливі чергові спалахи COVID-19 через нові штами вірусу. Відтак жителів краю просять стежити за дотриманням вимог карантину.