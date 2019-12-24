Відтепер безробітним у центрі зайнятості допомагають кар’єрні радники. На Тернопільщині цього року вони підібрали вакансії майже для дев’яти тисяч безробітних.

Кар’єрні радники нині працюють у кожному районі, – розповідає директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Такі фахівці допомагають шукачам роботи зорієнтуватись на ринку праці та знайти прийнятне місце роботи.

«Кар’єрний радник під час індивідуальної бесіди з клієнтом уважно вислухає та врахує побажання людини щодо підходящих вакансій, її професійний та освітній рівень, досвід роботи, ступінь трудової мотивації, активності та мобільності, обставини, які можуть бути перешкодою при працевлаштуванні. Кар’єрний радник консультує, як уникнути чи усунути перешкоди при пошуку місця праці, домовиться з роботодавцем про зустріч з претендентом на вакансію, буде супроводжувати весь процес працевлаштування, за потреби, порадить та організує зустріч з фахівцями служби зайнятості інших напрямків (наприклад, щодо можливості професійного навчання чи підвищення кваліфікації, відкриття власної справи, участі у тренінгах чи семінарах, підготовки резюме, з питань профорієнтації)».

Шукачі роботи разом із кар’єрними радниками складають і підписують індивідуальний план щодо працевлаштування. Скористатися допомогою таких фахівців можуть всі охочі, для цього необхідно звернутися до центрів зайнятості.

Софія Романська