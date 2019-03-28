Більше десяти тисяч пошуковців праці зареєстровано в обласному центрі зайнятості. Попри велику кількість вакансій, деякі з безробітних відмовляються від працевлаштування. Причина – низькі зарплати, які пропонують роботодавці.

У весняно-літній період вакансій більшає, – каже заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Оскільки пошуковці праці можуть влаштуватися на сезонну роботу.

«Взимку, зазвичай, в центрі зайнятості зареєстровано більше пошуковців праці, ніж в літній період. Нині ми маємо більше десяти тисяч безробітних. В нас проблема з працевлаштуванням педагогів, оскільки вакансій у цій галузі небагато. А щодо працевлаштування молоді, випускників вищих навчальних закладів, то вони нерідко не погоджуються на ті чи інші вакансії тільки через низьку пропоновану зарплату. Нині пошуковці роботи мають дуже багато можливостей. Це оголошення на Інтернет-ресурсах, кадрові агенції, але перевагою центрів зайнятості є те, що це офіційне працевлаштування з офіційною заробітною платою. Також ми можемо організувати стажування. А якщо це новостворене робоче місце, то ми можемо відшкодувати роботодавцю єдиний соціальний внесок. Для невеликих підприємств це часто є вагомою фінансовою підтримкою. Оскільки людина цілий рік працює, а ми відшкодовуємо її єдиний соціальний внесок».

Чимало вакансій – для робітників, – кажуть в обласному центрі зайнятості. Навесні з’являються вільні робочі місця у сільському господарстві. Стабільно багато вакансій – у торгівлі.

Безробітним, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, допомагатимуть у пошуку вакансії кар’єрні радники. Нагадаємо, такі фахівці запрацювали від початку цього року. Їхнє завдання – допомагати насамперед тим пошуковцям праці, які тривалий час не можуть знайти роботу.

Софія Романська