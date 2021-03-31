Порушення вимог законодавства про охорону праці розслідують працівники відділення поліції №1 Борщова.

30 березня в Більче-Золотому тяжкі тілесні ушкодження отримав чоловік, 1970 року народження.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, чоловік разом з іншими робітниками займався демонтажем бетонної стіни.

Під час роботи трос, який був причеплений до трактора та стіни, обірвався. Поки робочі усували недоліки, бетонна стіна раптово обвалилася. Саме під її уламками опинився один із працівників.

Його дістали і з політравмою, переломами, травмами та в травматичному шоці госпіталізували в реанімаційне відділення.

Врятувати життя потерпілому медикам не вдалося. Через кілька годин після нещастя він помер.