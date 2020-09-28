На Тернопільщині дітей до школи возять шкільні автобуси, але їхня робота не влаштовує батьків.

Одна з мешканок Бережанського району Ірина Прийдун поскаржилася на якість обслуговування дітей. Жінка розповіла, що за дітьми в автобусі ніхто не дивиться, а супроводжуючий відповідальний просто їде і не контролює, хто входить і хто виходить. Про це пише Znaj.ua.

Ірина написала, що вивела свою дитину-першокласника до зупинки в Лісниках, а коли підійшов автобус, дитину взяли, а її вигнали. Вона хотіла відвезти дитину в школу, щоб упевниться, що він цілий і неушкоджений потрапить на заняття. Вона залишилася на зупинці без можливості виїхати.

Далі жінка розповіла, що діти на автобусі під’їжджають не до школи, а виходять біля «білого дому», а далі вони йдуть через двори і будівництво самостійно. Ірина зазначила, що хоче бути впевнена, що її дитина добереться до школи здоровою і її не покусають бродячі собаки. Також вона запитала, Хто повинен нести відповідальність за дітей, поки вони не приїхали в школу. Назад до автобуса діти йдуть тим же шляхом, а потім молодші школярі з рюкзаками змушені стояти, так як більшість місць займають старшокласники.

Вона зазначила, що посадку і висадку ніхто не контролює, супроводжуючий просто їде в автобусі. В кінці поста Ірина Прийдун зазначила, що нічого не має проти того, щоб діти їхали в школу без батьків, але хоче бути впевнена, що вони доберуться до школи в цілості й схоронності.