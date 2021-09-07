Батьки учнів Чугалівської гімназії, яку реорганізували, 5 годин перекривали дорогу на виїзді з Кременця в напрямку міста Дубно Рівненської області. Близько 50 людей ходили по пішохідному переходу. Це батьки та учні гімназії, розповіла одна із протестувальниць Лариса Марчук.

За її словами, автомобілі пропускали кожних 10 хвилин. Жінка каже, вимагають скасування рішення сесії Кременецької міської ради від 31 серпня, коли затвердили статут школи в Чугалях і реорганізували її. Марчук розповіла, гімназію перетворили в початкову школу. Відтак учні 5-9 класів не навчаються, повідомляє Суспільне.

Серед тих, хто частково перекривав дорогу, – Костянтин Стефанюк. Хлопець розповів, цьогоріч мав піти у 7 клас Чугалівської гімназії, зараз на навчання не ходить:

“Я вже в цій школі 7 років вчуся, мені найбільше тут подобається, я не хочу в сільську школу переходити”.

Нагадаємо, 2 вересня близько 30 батьків перекривали центральну дорогу Кременця. У той день у них відбулась погоджувальна рада з головою громади Андрієм Смаглюком. Він розповів, скасувати рішення сесії не може, бо в бюджеті громади недостатньо грошей, щоб фінансувати заклад як гімназію. Тому, каже, її реорганізували в початкову школу.