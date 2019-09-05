На такий відчайдушний крок готові піти батьки учнів Кременецької ЗОШ №4 через небезпеку, що загрожує дітям просто біля навчального закладу.

Через відсутність дорожньої розмітки водії великих вантажівок не одразу помічають пішохідний перехід і не встигають пригальмувати, пише Терен.

– Дорога державного значення, а якого значення наші діти? Щодня учні ЗОШ №4 змушені піддавати своє життя небезпеці, переходячи дорогу без горизонтальної дорожньої розмітки, а саме пішохідного переходу. Знак є. Але фури, які «летять», навряд чи його помічають. У відповідь на лист від школи Укравтодор надав роз’яснення, що розмітка буде нанесена після закінчення ремонтних робіт, але ремонт, чи то ще не почався, чи то вже закінчився, вертикальну розмітку нанесли, а от про «пішохідну» зону наче забули, – скаржиться Yevheniia Stryzhak‎.

Батьки учнів згаданої школи звернулися на Урядову гарячу лінію та налаштовані кардинально. Вони мають намір перекрити дорогу, якщо біля навчального закладу належним чином не облаштують пішохідний перехід.

Проблема із нанесенням розмітки поблизу ЗО №4 у Кременці виникає не вперше. Минулоріч керівництво школи зверталося за допомогою у її розв’язанні до Кременецької міської ради. Тоді через кілька днів розмітку таки нанесли, але наразі її необхідно поновити.

Фото «Типовий Кременець», Кременецької міської ради