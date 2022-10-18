17 жовтня з діагнозом «Підозра на отруєння грибами» було госпіталізовано жителів села Королівка Борщівської територіальної громади Чортківського району.

Батько і донька, 1969 та 1994 років народження, на вечерю вживали гриби власного приготування. Про це повідомляють у ДСНС.

Найчастіше отруєння трапляються з причин зовнішньої схожості їстівних та отруйних грибів, що випадково потрапляють у кошик. Отруїтися можна не лише отруйними грибами, але й їстівними, якщо вони не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях.

Щоб уникнути такої помилки, яка може стати фатальною, необхідно навчитися відрізняти небезпечні гриби від добрих їстівних грибів та запам’ятати важливі правила.

Як збирати гриби, щоб уникнути отруєння:

– Кладіть гриби до кошика лише за цілковитої впевненості у тому, що вони їстівні.

– Не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені зовнішні ознаки.

– Не збирайте грибів, що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях.

– Не збирайте грибів під час посухи. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини.

– Не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах. Купуйте гриби у місцях, де вони проходять відповідний контроль.

Як готувати гриби, щоб уникнути отруєння:

– Не вживайте сирих грибів.

– Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі.

– Відібрані гриби спочатку ретельно промийте та відваріть. Радимо кип’ятити гриби двічі (залити чистою водою після першого кипіння). Після другого кипіння проваріть гриби ще 15-20 хвилин.

– Готові страви з грибів зберігайте у холоді в емальованому посуді, не більше доби.

Увага! Не годуйте грибами дітей. Не можна вживати гриби вагітним та жінкам, які годують груддю.

Симптоми грибного отруєння можуть з’являтися у різний час – від 30 хвилин до кількох діб – залежно від виду грибів, які ви вживали. Симптомами грибного отруєння можуть бути запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг, галюцинації, розлад або втрата свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності.

Увага! Якщо після споживання грибів ви спостерігаєте у себе або своїх близьких симптоми отруєння – негайно викликайте “швидку допомогу”.

До приїзду лікаря потерпілому необхідно надати першу допомогу. Також важливо зберегти залишки грибів або грибних страв, адже їх дослідження може допомогти з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.

Що робити при отруєнні грибами.

– Пийте багато рідини (підсолена вода чи прохолодний чай) — це допоможе відновити водно- сольовий баланс та вивести токсини.

– Терміново телефонуйте до швидкої — загальний номер 103.

– Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу: це може прискорити всмоктування токсинів в організм.

-Промийте шлунок чистою водою.

-Дотримуйтеся постільного режиму.

Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя! Лікування при отруєнні грибами необхідно здійснювати у спеціалізованих лікувальних установах, методи лікування при отруєнні грибами залежать від виду гриба, що спричинив отруєння.