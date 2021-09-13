У селі Соколівка Лановецького району Тернопільської області батько 4 дітей жорстоко побив невідомого чоловіка, який разом із тещею приїхав забрати 4 його дітей.

Про це повідомляють Тернопільські події з посиланням на рішення Лановецького районного суду.

Відомо, що підозрюваний був раніше судимий. Він жорстоко побив незнайомця молотком. У потерпілого діагностували тяжкі тілесні ушкодження.

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України, визнав та в судовому засіданні вказав, що 02 листопада 2020 року він знаходився у своєму будинку. Близько 22 год. 00 хв. на його подвір`я заїхав невідомий йому автомобіль. З автомобіля вийшла його теща та незнайома особа. Підійшовши до будинку незнайома йому особа сказала, що приїхала забрати його дітей. Не дозволивши зайти до його будинку, він неодноразово просив потерпілого та тещу залишити територію його домоволодіння. Під час вказаного конфлікту він взяв молоток та наніс декілька ударів молотком по голові потерпілому. Про вчинене шкодує. Просить суворо не карати.

Потерпілий розповів, що його мати дітей та бабуся попросили поїхати із ними, щоб забрати неповнолітніх. При цьому жінки розповіли, що чоловік нетверезий. Саме тоді він напав на потерпілого.

Теща зловмисника розповіла, що до неї подзвонила дочка, яка плакала та просила забрати її та дітей. Разом із потерпілим, який погодився поїхати з нею до дочки, вони під’їхали до домоволодіння нападника. Оскільки дане подвір’я не було огороджене, вона підійшла під хату, щоб повідомити про свій приїзд. В цей момент з будинку вийшов її зять та почав штовхати її у груди. Побачивши це потерпілий вийшов з машини та підійшов до них, щоб завадити зятю штовхати її у груди, після чого зловмисник взяв молоток та почав наносити удари потерпілому.

Нападника засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі.