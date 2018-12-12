На Тернопільщині бандити покинули автомобіль посеред поля

12/12/2018 Розмір тексту:

Поліція Тернопільщини розшукує чотирьох чоловіків, які пограбували і побили жителя Скалата. Група невідомих пробралася до помешкання чоловіка, побила його, викрала металевий сейф, а також автомобіль. Наразі поліціянти встановлюють особи нападників і розслідують обставини події.

На жителя Скалата напали злочинці вчора близько п’ятої години ранку. Вони пробралися до будинку, почали погрожувати власнику, а потім пограбували його. Як повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета, невідомі викрали автомобіль Hyundai Santa Fe, а також металевий сейф.

«Подія трапилася 11-го грудня близько 4.40 ранку. Четверо невідомих у масках проникли до помешкання жителя Скалата. Чоловіки почали погрожувати зброєю, завдали тілесних ушкоджень жителю Скалата, а також викрали його металевий сейф і автомобіль Hyundai Santa Fe. Чоловік звернувся до поліції. Відтак оперативники, менше ніж за дві години знайшли викрадену іномарку за два кілометри в полі. Також правоохоронці наразі працюють над встановленням осіб нападників», – повідомив речник ГУ Нацполіції Сергій Крета.

Щодо події у Скалаті порушено кримінальне провадження. Поліція області звертається до жителів Тернопільщини у разі виявлення ймовірних нападників, – повідомити за номерами: 27 – 12 – 58; (067) 471 66 23 або на лінію 102.

Софія Романська