На Тернопільщині бабусю обікрав рідний онук

21/01/2019 Розмір тексту:

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Бучацького відділення поліції місцевому мешканцю. Раніше судимий чоловік так й не став на шлях виправлення, натомість продовжив криміналити.

Як повідомила 86-річна краянка, з її помешкання зникла готівка. У протиправному вона запідозрила свого онука з яким спільно проживає.

Здогадки заявниці підтвердили й правоохоронці. Молодик у скоєному зізнався. Він розповів, що знав де родичка зберігає готівку. То ж дочекавшись слушної нагоди, коли потерпіла поралася по господарству, вчинив протиправне.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, зауважують у поліції.