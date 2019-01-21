На Тернопільщині бабусю обікрав рідний онук

21/01/2019 0
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Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Бучацького відділення поліції місцевому мешканцю. Раніше судимий чоловік так й не став на шлях виправлення, натомість продовжив криміналити.

Як повідомила 86-річна краянка, з її помешкання зникла готівка. У протиправному вона запідозрила свого онука з яким спільно проживає.

Здогадки заявниці підтвердили й правоохоронці. Молодик у скоєному зізнався. Він розповів, що знав де родичка зберігає готівку. То ж дочекавшись слушної нагоди, коли потерпіла поралася по господарству, вчинив протиправне.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, зауважують у поліції.

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