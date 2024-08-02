Рятувальники деблокували двох людей з понівеченого авто.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 серпня у Копичинцях. Водій автомобіля “Mercedes-Benz” не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет. У результаті ДТП двоє пасажирів були затиснуті конструкціями транспортного засобу.

Рятувальники, котрі прибули на виклик, провели роботи з деблокування травмованих чоловіків з понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.