На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська з’їхав у кювет і після цього перекинувся автомобіль марки VOLVO V40. Аварія трапилася поблизу села Озерна Зборівського району.

В результаті ДТП одного з пасажирів бригада швидкої з переломом колінного суглобу доправила до травматологічного відділення. Інший пасажир та сам кермувальник від госпіталізації відмовилися.

Слідчо-оперативній групі, яка виїжджала на місце автопригоди, водій пояснив, що на небезпечний маневр пішов вимушено. За його словами, він виїхав на узбіччя, оскільки уникав зіткнення з зустрічним транспортом, який виїхав на його смугу. Проте на узбіччі не впорався з керуванням і авто кілька разів перекинулося.

Правоохоронці встановлюють усі обставини нещастя та встановлюють марку іншого авто.