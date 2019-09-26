Внаслідок електричного розряду автівка загорілася.

25 вересня до Служби порятунку надійшло тривожне повідомлення про пожежу автомобіля на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська». На місце події за лічені хвилини прибули бійці чергового караулу пожежно-рятувальної частини.

Як з’ясувалося, водій під час проведення господарських робіт зачепив високовольтну лінію. Внаслідок цього виникла пожежа автомобіля, повідомляють у ДСНС.

Вогнеборці ліквідували загорання після відключення електропостачання на лінії. Під час гасіння пожежі від вогню врятовано автомобіль.

Водій, отримавши ураження електричним струмом, загинув на місці події.