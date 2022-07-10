На Тернопільщині автомобіль “пішов під укіс”: водій був п’яним. ФОТО

Нетверезий водій сів за кермо та з’їхав в кювет, дивом ніхто не постраждав.

Вчора на спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина, що на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине водій автомобіля Renault з’їхав з дороги в кювет та, можливо, перебуває в стані сп’яніння.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори переконалися, що водієві не потрібна медична допомога та з’ясували всі обставини події.

Під час перевірки відповідних документів, поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 3.04 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму. Окрім того, громадянин керував транспортним засобом без відповідних документів.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення водія) КУпАП.