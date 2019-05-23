Із закритою травмою грудної клітки та підозрою на переломом кількох ребер бригада швидкої допомоги доправила до лікарні жителя Шумська, 1981 року народження.

Ушкодження чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 22 травня близько 21:00. Потрапив до травматологічного відділення і його знайомий. Обидвоє шумчан були пасажирами в автомобілі марки Honda Accord.

Як повідомляють у поліції, 34-річний водій іномарки, рухаючись в бік автовокзалу, не впорався з керуванням в результаті чого транспортний засіб перекинувся.

Коли на місце пригоди прибули медики та правоохоронці, то водія в автомобілі не було. Проте чоловік сам прийшов за півгодини до лікарні, зізнався у аварії та здав кров для перевірки на вміст алкоголю. Загрози життю чоловіків немає.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.