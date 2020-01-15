В Бучачі сталася ДТП, внаслідок якої автомобіль з маркуванням охоронної форми опинився на чужому подвір’ї.

Про неї в Фейсбуці повідомив Роман Довбенко, назвавши прізвища людей, які мають інтереси в даній фірмі (повні прізвища можна знайти на сторінці автора).

Пан Роман стверджує, що водій автомобіля був нетверезий.

“У Бучачі нетверезий водій (продув 1.53) з охорони Ш…, керуючи автомобілем, який також належить охоронній фірмі “Галичина”, бенефіціаром якої є брат високопосадовця Василя Д. – Петро Ш., мало не вбив людей. Вилетівши з дороги, перелетів через тротуар та зупинився аж на приватному подвір’ї, протаранивши огорожу. На щастя, в цей момент тротуаром не проходили люди, а також на подвір’ї не гралися діти, і тільки тому ніхто не остраждав…Рекомендую підприємцям добре задуматись перед тим, як довіряти таким охоронцям свої об’єкти”, – написав Роман Довбенко.

Очікуємо офіційної інформації від поліції.

Джерело: Галас