На Тернопільщині автобус збив пішохода. ФОТО

19/12/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

За межами пішохідного переходу під колесами громадського транспорту опинився чоловік.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася 18 грудня близько 5:26 в селі Білобожниця Чортківського району. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автобуса марки Еталон, рухаючись в напрямку Чорткова, не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на перехожого.

Потерпілий – житель даного села, 1940 року народження.

Чоловіка з закритою черепно-мозковою травмою, струсом та переломом кісток носу госпіталізували до лікарні.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
218 / 0,452 / 12.12m