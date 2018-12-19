На Тернопільщині автобус збив пішохода. ФОТО

19/12/2018 Розмір тексту:

За межами пішохідного переходу під колесами громадського транспорту опинився чоловік.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася 18 грудня близько 5:26 в селі Білобожниця Чортківського району. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автобуса марки Еталон, рухаючись в напрямку Чорткова, не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на перехожого.

Потерпілий – житель даного села, 1940 року народження.

Чоловіка з закритою черепно-мозковою травмою, струсом та переломом кісток носу госпіталізували до лікарні.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.