На Тернопільщині – аварії з трагічними наслідками

11/01/2019 Розмір тексту:

Трагічні ДТП реєструють правоохоронці цими днями на Тернопільщині. Учора близько 17.00 смертельне ДТП трапилося на дорозі «Стрий-Тернопіль- Кіровоград-Знам’янка». В аварії загинув 26-річний водій автомобіля, ще трьох осіб шпиталізовано.

Як розповідають у патрульній поліції Тернопільщини, 26-річний водій автомобіля Hyundai, перевищивши швидкість, виїхав на смугу зустрічного руху. «Водій допустив бокове зіткнення з автомобілем Volksvagen Passat, після чого відбулося лобове зіткнення з автомобілем Nissan. Внаслідок ДТП керманич автомобіля Hyundai від отриманих травм загинув на місці події. 21-річну пасажирку цього ж транспортного засобу шпиталізовано в медичний заклад Тернополя з численними травмами. 35-річний водій та 33-річна пасажирка автомобіля Nissan отримали травми різного ступеня, їх відразу доправили до лікувального закладу», – повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

Сьогодні близько 8 ранку поблизу Зборова сталася чергова аварія. Автомобіль Рено зіткнувся з Фольсвагеном. «Оперативно прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що 47-річний водій автомобіля Renault не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу для руху, де допустив зіткнення з транспортним засобом Volksvagen. Унаслідок автопригоди, водія і 44-річну пасажирку автомобіля Renault та двох пасажирів Volksvagen шпиталізовано до Зборівської лікарні», – додає Катерина Басалига.

Остаточні причини ДТП встановлять слідчі. За попередньою інформацією патрульних, призвело до аварій значне перевищення швидкості.

Софія Романська