Дорожньо- транспортна пригода з потерпілими трапилася 9 жовтня на Збаражчині. Поблизу села Вишнівець Не розминулися дві вантажівки та Audi.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася близько 19:30. За попередньою інформацією, тридцятитрирічний водій легкового авто, порушивши правила дорожнього руху, та здійснюючи обгін, застряг між двома вантажівками марки DAF. В результаті такого маневру іномарка перекинулася на бік. Її пасажирку, жительку Рівного, госпіталізували.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вона й з‘ясує причини автопригоди.