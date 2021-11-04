На Тернопільщині археологи відкопали шкіряний ремінь, якому кілька сотень років

Бронзовий перстень, ігрову “дзиґу”, шкіряний ремінь, монети та посуд знайшли археологи на території “Старого міста” у Залізцях на Тернопільщині.

Про це Суспільному повідомив директор Залозецького краєзнавчого музею, археолог Василь Ільчишин.

За його словами, знахідки можна датувати 15–17 століттям. Шкіряний пояс виготовлений із тришарової шкіри, а на персні зберігся орнамент “роза вітрів”, поширений в період Козацької доби 15-17 століття.

Серед знайденого також керамічний посуд: миски, кухлі, скляні кубки.

Ці розкопки дозволили археологам відстежити хронологію забудови середмістя.

“Можна стверджувати, найдавніший міський будівельний горизонт Залізців належить до 15-16 століття. Це – дерев`яні будівлі, збудовані на дубових палях серед болота, на якому і розташовувалося містечко”, – каже Василь Ільчишин.

Знайдені артефакти зберігаються у Залозецькому краєзнавчому музеї. Деякі із них відправлять на лабораторну реставрацію до Рівненського краєзнавчого музею.

Організували експедицію Залозецький краєзнавчий музей та фахівці Охоронної археологічної служби Інституту археології НАН України за підтримки Спілки археологів України. До археологічних розкопок долучилися також члени ГО “Сокіл”.

Розкопки проводили на території площею 8 метрів квадратних, яка є приватною власністю жителів Залізців.

Перша писемна згадка про Залізці датована 1483 роком.