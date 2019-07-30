Жнивна кампанія в області нині в розпалі. Аграрії краю зібрали понад 300 тисяч тонн зерна. Добра урожайність дає сподівання намолотити понад два мільйони тонн. Однак деякі аграрії хвилюються через низьку закупівельну ціну на зерно.

Підприємець із Збаразького району Андрій Довгалюк розповідає: «Попри нестабільні погодні умови навесні, нині врожай зернових досить добрий. Погода сприяє тому, щоб вчасно зібрати все в комори. Зараз найбільше хвилює ціна на зерно, яка знижується. Ми мусимо продавати, щоб віддати кредити, які брали на посівну. Внаслідок – залишаємося в мінусі. І ще одне питання – з 1 січня не буде відшкодовуватися ПДВ за експорт насіння ріпаку. Це так само вносить труднощі в роботу підприємства».

Ціна на зерно, зазвичай, знижується в період збору врожаю. Надалі ймовірне її підвищення, – каже директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів. Він радить підприємцям нині не збувати зерна, а дочекатися підвищення ціни.

«Цінова ситуація просіла. Зернові дешевшали ще на початку весни. Причини – курс долара, пропозиція на ринку. Пропозиція зерна нині більша, ніж попит. В сезон, зазвичай, знижується ціна. Раджу аграріям максимально зберегти зерно і продавати, коли ситуація зміниться».

Втім, незважаючи на добрий врожай, великі запаси зерна і низьку його вартість, ціна хліба та хлібобулочних виробів залишається високою.

Софія Романська



