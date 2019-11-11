"Ми проти продажу землі": на Тернопільщині аграрії перекрили дорогуПерекрили дорогу, аби їх почули. Близько 300 аграріїв з Тернопільщини вийшли на акцію-протесту у Збаразькому районі. Протягом години перекривали дорогу на 10-15 хвилин, потім пропускали транспорт і знову мітингували. За порядком слідкували правоохоронці. Протестувальники виступили проти продажу української землі іноземцям. Дану акцію назвали попереджувальною та запевняють – стоятимуть до останнього. Додамо, на Тернопільщині протестували сьогодні, крім Збаражчини, і у Чорткові. Схожі акції тривали по всій Україні.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50