Близько 300 аграріїв з Тернопільщини вийшли на акцію-протесту у Збаразькому районі.
Протягом години перекривали дорогу на 10-15 хвилин, потім пропускали транспорт і знову мітингували. За порядком слідкували правоохоронці, повідомляють Т1 Новини.
Протестувальники виступили проти продажу української землі іноземцям. Дану акцію назвали попереджувальною та запевняють – стоятимуть до останнього.
Додамо, на Тернопільщині протестували сьогодні, крім Збаражчини, і у Чорткові. Схожі акції тривали по всій Україні.