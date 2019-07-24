Кременецькі правоохоронці розшукують двох злодійок, які днями обікрали 80-річну жительку райцентру.

Як розповіли у поліції, до оселі старенької вони потрапили під приводом продажу дешевого меду.

Допоки одна з жінок морочила пенсіонерці голову, інша – нишпорила у хаті, відтак у сховку на кухні знайшла 5 тисяч гривень. Зникнення грошей потерпіла помітила через кілька годин після візиту чужинок, а в поліцію звернулася лише вранці наступного дня.

З її слів, із жінками був маленький хлопчик. Правоохоронці підозрюють, що це можуть бути гастролерки з інших областей. Застережіть своїх літніх родичів, аби вони не впускали до хати незнайомців, які називаються продавцями меду, пір’я чи іншого дріб’язку – найпевніше це крадії.