Коронавірус забрав життя вісімдесятирічного чоловіка із села Шимківці Збаразького району. Окрім COVID-19, у нього була хронічна ниркова недостатність. Відтак врятувати чоловіка лікарям не вдалося.

Коронавірус забрав життя 45 людей на Тернопільщині. Загалом це найнижчий показник смертності в Україні, – зазначив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. Наймолодша жертва COVID-19 – 36-річний чоловік із Тернопільського району.

«Ми маємо найнижчий показник смертності, порівняно з іншими областями. Пов’язуємо цей факт із чітко сформованим алгоритмом надання медичної допомоги хворим з короновірусною інфекцією. Коли інфікований – у легкому стані, від перебуває під спостереженням сімейного лікаря, якщо його стан погіршується, ми його одразу госпіталізуємо, при необхідності залучаємо професійну допомогу лікарів з інших населених пунктів. На жаль, рівень захворюваності росте, і ми змушенн6я думати, як розширити кількість ліжкомісць, щоб надавати необхідну допомогу хворим».

Нині на стаціонарному лікуванні перебуває понад 170 пацієнтів, три десятки із них – на кисневих концентраторах. Найбільш завантажена Тернопільська лікарня швидкої допомоги.

Софія Романська

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