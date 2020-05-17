На Тернопільщині за добу зафіксовано 13 нових хворих COVID-19.
Таким чином, згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 17 травня в області зафіксовано 1078 випадків коронавірусної інфекції. 22 з них – летальні. 578 людей одужали. З них 31 – за останню добу.
Кількість хворих по районах:
357– жителі Кременецького району
193– жителі Монастириського району
132 – жителі Шумського району
97– жителі міста Тернополя
64 – жителі Бучацького району
53 – жителі Чортківського району
45 – жителі Заліщицького району
25 – жителі Козівського району
22– жителі Збаразького району
19– жителі Лановецького району
14 – жителі Тернопільського району
14 – жителі Гусятинського району
14– жителі Теребовлянського району
13– жителі Борщівського району
5 – жителі Підгаєцького району
5– жителі Підволочиського району
3 – жителі Бережанського району
3 – жителі Зборівського району
Читайте на цю тему:
На Тернопільщині за добу – п’ятеро нових хворих на коронавірус
Зіпсували картину: північні райони погіршили статистику щодо коронавірусу в області