Незважаючи на мінусову температуру та ще відносно тонкий та крихкий лід, десятки рибаків зібралися на ставку у Тернополі.

Більшість з них – любителі зимової риболовлі сидять на ставку, де літом курсують катамарани, по декілька годин, пиуть Тернополяни.

Щоб не замерзнути з собою рибаки взяли зігріваючі напої, як ось чай та каву та теплий одяг.

“Головне, щоб чоботи були зручні та розраховані та низькі температури, – ділиться рибак Василь”.

Чоловік щойно прийшов на тонкий лід, пробурив невеличкі ополонки та став розгладати своє крісло і розгортати вудочки.

“Клює не дуже, – зізнається пан Ярослав, який вже дві години ситидь на озерці. – Але хлопці казали, що сидять від ранку, то зловили по декілька рибин. Побачимо”.

На запитання, чи не бояться рибаки виходити на ще такий тонкий лід, відповідають жартома, що хто має померти вдома на ліжку, той не втопиться.