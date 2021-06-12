Різноманіття овочів та фруктів на ринку вражає, втім серед усього найбільше приваблюють дині та кавуни, літні фрукти, як-не-як. Їх ще небагато, але продавці запевняють, що це лише початок сезону.

За словами продавчині Олени, яка торгує фруктами не перший рік, зараз попит на ці продукти є. Проте, більшість опитаних тернополян не поспішають ласувати ранніми плодами. Адже вважають, що зараз вони можуть містити забагато хімії. Про це йдеться в сюжеті Т1 Новин.

Тернополянка Ольга – матір, то ж насамперед хвилюється за здоров’я дитини, вважає зараз кавуни і дині небезпечні.

Ціни на баштанні теж різняться. Є кавуни по 50, та є й по 20. Така ж ситуація з динями. В більшості кавуни і дині до нас везуть з Азербайджану, Єгипту, Ірану та Туреччини. Та продавці запевняють, скоро будуть наші, з українських городів.

Перед тим, як потрапити на прилавки, баштанні проходять перевірку у лабораторії.

Баштанні зараз безпечні та смачні, але купуючи, краще – переконайтесь, що продавці мають довідки з лабораторії.