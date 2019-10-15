Ціна більшості популярних овочів на тернопільських ринках стрімко росте. Зокрема, підвищуються в цінні сезонні овочі. Помідори та огірки нині вартують від тридцяти гривень за кілограм.

Огірки та помідори навіть влітку трималися в цінні, – каже продавець Ольга Цірук. А теперішнє дорожчання пояснюють сезонністю. Оскільки цьогорічний врожай вже завершується.

«Перед першими морозами ми зібрали всі помідори, зараз допродуємо. Новий урожай будемо мати не скоро, і то вже буде з теплиць. А помідори і огірки літом коштували близько двадцяти гривень за кілограм, тому, звісно, зараз, коли завершується сезон, вони не можуть бути дешевими».

Втім, нині на тернопільських ринках можна недорого купити капусту, баклажани. Поки стабільною залишається ціна картоплі! Однак надалі ймовірні невтішні тенденції і щодо цих овочів.

Софія Романська