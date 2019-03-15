Початок весни – період рекордних цін на овочі, – констатують продавці. Причиною значного збільшення цін називають сезонність. Саме в березні-квітні, зазвичай, найдорожчі не лише овочі, а й фрукти, – підтверджують статистики краю.

У березні подорожчала навіть картопля, – каже продавець Уляна Карнаух. Нині вона вартує від 7 до 15 гривень за кілограм. А за якісні види на насіння просять в середньому 17 – 25 гривень за кілограм. Рекордно подорожчала цього року цибуля. Її ціни коливаються в межах – 20 – 30 грн. за кілограм, стабільно дорогим залишається часник – 40 – 60 гривень за кілограм. Щодо тепличних огірків і помідор, то їхня вартість на початку весни в межах 55 – 60 грн. за кілограм. «Я працюю продавцем більше десяти років, то можу сказати, що всі овочі найдорожчі саме на початку весни. Коли вже місяць травень, тоді все поступово починає дешевшати», – розповідає пані Уляна.

Тим не менш, охочих поласувати овочами чимало. Кількість покупців через здорожчання не меншає, – констатують продавці. Овочі належать до найбільш популярних і затребуваних продуктів.

Софія Романська