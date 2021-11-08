На тернопільських ринках подорожчало м’ясо, але не все. ВІДЕО

У Тернополі здорожчало м’ясо. Зокрема яловичина аж на 50%. Про це повідомили у Державній службі статистики України.

На місцевому ринку журналістам Т1 Новин ріст цін підтвердили. Тепер за кілограм телятини доведеться віддати близько двохсот гривень, а це на 20 гривень більше, ніж минуло року. Продавці відзначили, на те є причина. А ось свинина навпаки, значно подешевшала, заявили на центральному ринку Тернополя. За один кілограм просять приблизно 100 гривень.

Та все ж сало залишається популярним серед тернополян, підкреслили продавці. Куряче м’ясо наразі не піднімалось в ціні.