У другій половині липня на тернопільських ринках і в магазинах подешевшали окремі овочі, а зокрема, огірки, помідори, капуста. Ціна знизилася в середньому на 30%.

Продавчиня Алла Грубик розповідає, на початку літа вартість деяких овочів була рекордною. Втім, в липні ціни почали стрімко знижуватися.

«На початку літа ми продавали помідори та огірки по 70-80 гривень за кілограм. Окремі сорти помідорів були по 100 грн. за кг. Нині їхня вартість знизилася майже наполовину. Помідори можна купити по 40-50 гривень за кілограм, огірки вже продаємо по 30. Стрімко знижуються ціни на капусту. Цього літа немає такого ажіотажу, як торік. А пропозиція досить широка, є з чого вибрати. Звісно, сорти, привезені із-за кордону дорожчі. Але нашої помідори є досить багато. Ціни ще будуть знижуватися».

Найдешевше овочі можна купити на ринках. В магазинах ціни на 10-20% вищі. Здебільшого у супермаркетах продають овочі, привезені із-за кордону.